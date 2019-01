„Nieuwe wet treft giften aan goede doelen en kerken”

De toekomstige Wet transparantie maatschappelijke organisaties gaat verstrekkende gevolgen hebben voor goededoelenorganisaties en kerken en voor particulieren die regelmatig grote giften doen. Belastingadviesbureau HVK Stevens uit Amsterdam voorziet een „substantiële daling” van de inkomsten voor goede doelen.

Volgens het wetsvoorstel, waar nog tot 22 februari door iedereen op gereageerd kan worden, moeten maatschappelijke organisaties giften van 15.000 euro of meer in de toekomst openbaar maken. Dat betekent dat ze moeten melden hoe hoog de gift is, wanneer deze is ontvangen en wie de schenker is – met vermelding van naam en woonplaats. De verplichting gaat gelden voor alle Nederlandse kerkgenootschappen, stichtingen en verenigingen. Donaties van rechtspersonen vallen ook onder de nieuwe wet, behalve subsidies van de overheid. Legaten zijn vrijgesteld.

De toekomstige wet vloeit voort uit afspraken die in het regeerakkoord zijn gemaakt. Volgens Wilbert van Vliet van HVK Stevens is hij bedoeld als hulpmiddel bij het bestrijden van terrorisme. Het kabinet wil niet dat een organisatie zo sterk afhankelijk wordt van bepaalde donateurs, dat die „onwenselijke invloed” op de organisatie kunnen uitoefenen.

„Maar deze wet dreigt zijn weerslag te hebben op alle algemeen nut beogende instellingen. Donateurs zullen, als dit doorgaat, niet meer genegen zijn om grote giften te doen. Anoniem weldoen is niet meer mogelijk”, zegt Van Vliet.

In welke mate goededoelenorganisaties van de bewuste categorie giften afhankelijk zijn, weet Van Vliet niet. „Dat zou een afzonderlijk onderzoek vergen. Het zal niet per se om een groot aantal giften gaan, maar als deze wet er eenmaal is, is die grens van 15.000 euro zo weer aangepast. Bovendien vind ik het hele principe verwerpelijk, ook als het maar om relatief weinig giften gaat.”

Naast het verwachte effect op de inkomsten heeft de adviseur nog meer kritiek op de verplichte openbaarmaking. „Het wetsvoorstel lijkt aspecten van privacy simpelweg terzijde te schuiven. Uiteraard houdt het ook geen rekening met Mattheüs 6:1-4.”

In die passage uit de Bergrede waarschuwt Jezus dat mensen geen aalmoes moeten geven om door anderen geprezen te worden: „Laat uw linkerhand niet weten, wat uw rechter doet.”

Bepaalde groepen maatschappelijke organisaties –„die minder kwetsbaar zijn voor onwenselijke invloeden”– kunnen wellicht worden vrijgesteld van de verplichting uit de wet. Maar de criteria die daarvoor gaan gelden, zijn nog niet bekend. „Het is nog erg onzeker”, concludeert Van Vliet.