Na koopjesjacht een weggeefdag

Kopen, kopen, kopen. De uit Amerika overgewaaide Black Friday en Cyber Monday –deze maandag– wakkeren de hebzucht aan. GivingTuesday draait om het tegenovergestelde: geven. Wat vinden gewone Nederlanders van deze dinsdag?

Zonder uitzondering weten de mensen op de markt in Vriezenveen woensdag niet wat GivingTuesday is. „Nog nooit van gehoord”, zegt Layla (18). GivingTuesday is een wereldwijde beweging om vrijgevigheid en solidariteit aan te moedigen. Een grijsblonde vijftiger haalt zijn schouders op. „Er komt zoveel uit het buitenland hier naar toe. Het boeit me niet zo.”

Op de Facebookpagina van het Reformatorisch Dagblad komt die reactie vaker voor. Willem Rijkeboer schrijft bijvoorbeeld: „Er komen steeds meer van die hypes overwaaien uit Amerika. Hou die onzin daar toch.” Ook Peter Slingerland is „wel een beetje klaar met al die overwaaiende nieuwigheidjes.” Jennifer Ruitenbeek ziet het verschijnsel vooral als een uitbreiding van haar woordenschat. „Na Thanksgiving en Black Friday nu weer GivingTuesday? Ik houd het wel bij Sinterklaas, Advent, Kerst en Oud en Nieuw.”

Geven

Al hebben de meeste mensen niet zoveel met de speciale geefdag, ze hebben wel iets met het onderwerp schenken. In het centrum van Vriezenveen vertelt Layla dat ze de vorige dag een vriendin een maaltijd heeft geschonken. „We gingen samen uit eten en ze had geen geld meer. Toen heb ik maar voor haar betaald. Ze hoeft het niet terug te betalen. Ik vind het gewoon leuk om wat weg te geven.”

„Wie goed doet, die goed ontmoet”, zegt de vijftiger met het grijsblonde haar. „Geven is belangrijk. Je kunt er een ander heel blij mee maken. Het geeft meer voldoening om anderen vrolijk te maken dan om zelf blij gemaakt te worden.”

Verrassing

Kim (20) is van plan deze middag een verrassingsreisje naar Londen weg te geven aan haar vriend. „Ik vind het leuk om mensen blij te maken door ze cadeautjes te geven. Maar als ik zelf iets krijg, voel ik me er een beetje ongemakkelijk bij. Dan weet ik niet hoe ik de gever het beste kan bedanken. Alleen bedankt zeggen is voor mijn gevoel niet genoeg. Ik wil zo’n persoon dan graag wat teruggeven. Daar word ik eigenlijk blijer van dan van het krijgen.”

Witse Oldenhuis (61) staat op de markt met brood en koek. Hij gaf zojuist nog een lekkere koek weg aan een wat minder bedeelde klant. „Als ik weet dat iemand weinig te makken heeft, wil ik hem of haar nog wel eens iets geven. Maar dat kan ik niet al te vaak doen, want ik heb mijn eigen vaste lasten natuurlijk ook.”

Vrijwilligerswerk

Geven hoeft niet perse iets tastbaars te zijn. Vrijwilligerswerk doen is ook een vorm van geven. Oldenhuis doet het op maandag- en vrijdagmorgen. „Maandag ga ik bij ouderen koffie drinken, een spelletje doen of een praatje maken. Met mooi weer ga ik er met de rolstoel of duofiets op uit. Op vrijdag ben ik buddy van iemand en trekken we er de hele morgen samen op uit.”

Oldenhuis vindt vrijwilligerswerk belangrijk. „We leven in een materialistische maatschappij. Mensen denken steeds meer alleen aan zichzelf: als ik het maar goed heb. Maar voor vrijwilligerswerk krijg je zoveel terug. Vanuit christelijk perspectief is het goed om het te doen. Er zijn veel Bijbelteksten die het aanmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan: „Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven” en „Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”

Volhouden

Hij vindt op de Facebookpagina van het Reformatorisch Dagblad Margriet Heijboer aan zijn zij: „Vrijwilligerswerk is een kwestie van volhouden. Voor de beginners onder ons: het loont de moeite, altijd! Iemand blij zien worden van iets is altijd prachtig. Hopelijk beseffen we met z’n allen dat we iedere dag iets voor of met een ander mogen of kunnen doen. Al begint het maar met het geven van een glimlach, een vraag hoe het gaat en dan ook echt luisteren naar het antwoord.”

Die reactie komt vaker langs. Nelleke Uijl vindt dat je beter iedere dag iets voor een ander kan doen dan eenmaal per jaar Giving Tuesday houden. Dat is ook de mening van Willine Van der Meij: „Aandacht voor de ander hoeft niet aan een dag gekoppeld te worden. Als we allemaal gewoon omzien naar elkaar komen we een heel eind.” Zie ook de RD Outside komende vrijdag >>rd.nl/outside

Voor het eerst in Nederland

Nederland doet dit jaar voor het eerst mee aan Giving Tuesday. De speciale dinsdag is in 2012 in Amerika bedacht en moet tegenwicht bieden aan de koopevenementen Black Friday (kortingsdagen vorige week) en Cyber Monday (korting via webshops maandag). Het doel is om op GivingTuesday de vrijgevigheid, het goed doen en de solidariteit aan te moedigen.

Zeker 250 organisaties in Nederland doen mee. Zij roepen via social media mensen op om geld te doneren of om vrijwilligerswerk te doen. Op een speciale website en via hashtag #GivingTuesdayNL kunnen mensen zien welke organisaties er mee doen. Voorbeelden zijn ZOA, Woord en Daad, World Servants en MAF Nederland.

Edwin Visser: internationaal hulpverlener met een koffertje vol vragen