KPN-baas: strijd om XS4ALL is verlies

Het conflict dat telecombedrijf KPN en zijn dochteronderneming XS4ALL voor de rechter uitvechten, voelt ongeacht de uitkomst als een verlies. Dat zegt Joost Farwerck, topman van KPN, in een interview met De Telegraaf.

Internetprovider XS4ALL verzet zich hevig tegen het voornemen van het moederbedrijf om het merk te laten opgaan in KPN. Die plannen zouden slecht onderbouwd zijn. De ondernemingsraad van XS4ALL stapte onlangs naar de ondernemingskamer nadat gesprekken op niets waren uitgelopen. „Ik wacht eerst de uitspraak af, daarna praten we verder”, aldus Farwerck. „Tegen de medewerkers heb ik gezegd dat wat de uitspraak ook is, dit als verlies voelt. We moeten toch met elkaar aan tafel om de samenwerking verder vorm te geven.”

De topman hamert er in het vraaggesprek op dat XS4ALL uiteindelijk op technologie van KPN moet draaien voor de nodige efficiëntieslagen. Over de Europese telecomsector zegt Farwerck dat „een beetje consolidatie niet slecht zou zijn”. Tegelijkertijd zijn grensoverschrijdende overnames lastig door verschillen in wetgeving per land. Volgens Farwerck is een overname van KPN lastig, door beschermingsconstructies. „Opgaan in een groot internationaal telecombedrijf is een mogelijkheid, maar het speelt nu niet. Wij willen standalone sterk zijn in Nederland, dat is onze strategie.”