Kliksafe neemt NetProtector over van Vanenburg Software

De christelijke internetprovider Kliksafe heeft vorige maand NetProtector overgenomen van Vanenburg Software. Dat maakten beide partijen maandag bekend.

Hiermee heeft Kliksafe de techniek in huis gehaald achter het mobiele filter dat het bedrijf al enige jaren aanbiedt.

Vanenburg Software kon het filter niet meer de aandacht geven die het nodig had, aldus directeur Paul Baan. „De laatste jaren is gebleken dat voor het in stand houden en vermarkten van NetProtector steeds meer specialistische kennis en aandacht nodig is. Terwijl Vanenburg zich vooral richt op bedrijfssoftware.”

Met de overname van NetProtector kan Kliksafe naar eigen zeggen de kwaliteit van de technologie blijven waarborgen.

Het is de tweede overname van de internetprovider in korte tijd. In juni van dit jaar maakte Kliksafe bekend dat het per 1 januari 2019 FilterNet overneemt van de Evangelische Omroep.