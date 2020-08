Jonge onderzoeker van stress afhelpen lijkt gat in de markt

Een proefschrift schrijven bezorgt menig onderzoeker ongezond veel spanning. Coach Marloes de Vries-van Melle (36) wil jonge wetenschappers helpen de moed niet te verliezen.

Een hoge prestatiedruk en een competitiecultuur: daar krijgen ambitieuze wetenschappers mee te maken als ze een vierjarig traject van onderzoek beginnen bij een universiteit. Soms draait het schrijven van een lijvig boekwerk zelfs uit op een ware psychische beproeving.

Maar praten over stressklachten is in de wetenschap taboe, zegt De Vries. Zelf liep de inwoonster van Schiedam ook tegen haar grenzen aan toen ze promovendus was. Tegenwoordig werkt ze als adviseur bij een universitair medisch centrum. Ze houdt zich bezig met inhoudelijke eisen aan onderzoeken en het aanvragen van subsidies.

Om onderzoekers te helpen preventief spanningen te lijf te gaan, is De Vries sinds 1 mei ook zelfstandig coach. „Ze voelen zich vaak geleefd door het onderzoek, maar hebben meer invloed dan ze denken. Praten over hun stress geeft hen een gevoel van falen en zwakte. Het idee bijvoorbeeld een mislukkeling of niet goed genoeg te zijn, zorgen dat mensen hun doelen niet halen. Ik bespreek met hen hun negatieve overtuigingen en sterke eigenschappen. Ik vind het jammer ze een voor een te zien omvallen. Al aan het begin van hun onderzoek kunnen ze bij mij terecht.”

Tot nog toe lijkt De Vries een van de weinigen met dat specialisme – zo niet de enige. Aan de vele reacties van bekenden en onbekenden uit haar netwerk, merkt De Vries dat ze misschien wel een gat in de markt heeft gevonden. „Wow, dit is nodig”, reageren mensen. En: „Dit wordt nog niet op grote schaal aangeboden.”

Budget

Onderzoeksinstellingen hebben doorgaans budget voor training van persoonlijke vaardigheden. „Promovendi zijn verplicht cursussen te volgen, onder meer gericht op hun professionele ontwikkeling. Een coachingstraject past daar prima bij.”

Voor onderzoekers die een dergelijke training uit eigen zak moeten betalen, hanteert De Vries een lager tarief. „Ik wil mijn diensten toegankelijk houden.” Als alternatief ontwikkelt ze momenteel een lichtere, betaalbare variant: een online training.

Eventuele bezuinigingen op financiering van research, bijvoorbeeld vanuit de overheid, zullen weinig gevolgen hebben voor de geldpot van haar doelgroep, verwacht ze. „Ik heb gehoord dat de Europese Unie van plan is te snijden in financiering.” Maar dat zal volgens haar eerder invloed hebben op de hoeveelheid onderzoeken die gestart worden, en niet zozeer op de omvang van de budgetten voor projecten die wel doorgaan.

Inmiddels heeft De Vries „een paar” promovendi onder haar hoede. Die geeft ze momenteel een-op-eenbegeleiding.

Overigens is De Vries financieel niet afhankelijk van haar eigen bedrijf met de naam Create Your Research. Ze houdt voorlopig haar betaalde baan aan en bekijkt hoe haar coachingsdiensten –te combineren met haar gezin– gaan lopen.

Zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel voelde als een grote stap. Lachend: „Ik heb altijd gezegd dat ik nooit voor mijzelf wilde werken. Het leek mij veel te eng en te spannend. Toch ben ik spontaan begonnen. Ik heb een heldere missie en voel de verantwoordelijk om daar iets mee te doen. Dan moet het lukken.”

serie

Starten in crisistijd

Deel 6 in een serie over ondernemers die een

eigen bedrijf beginnen, ondanks dat de uitbraak

van het coronavirus een nieuwe crisis heeft

ingeluid. Volgende week zaterdag deel 7.