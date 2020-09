Freedom Internet wordt actief op netwerk T-Mobile

Internetprovider Freedom Internet gaat gebruikmaken van de diensten van T-Mobile. De provider die door oud-medewerkers van XS4ALL is opgericht, wordt vanaf begin volgend jaar via het glasnetwerk van T-Mobile actief.

Freedom Internet werd opgericht nadat KPN besloot het merk XS4ALL te schrappen. De medewerkers wilden de provider behouden, maar de Ondernemingskamer besliste dat het KPN vrij stond het merk te schrappen. Daarop werd het alternatief Freedom Internet in het leven geroepen.

Volgens Freedom Internet-topman Anco Scholte ter Horst is het netwerk van T-Mobile een aantrekkelijk alternatief voor bestaande infrastructuren. „Kleinere partijen kunnen hierdoor beter concurreren en sneller groeien”, is hij van mening. „Het model van T-Mobile geeft ons ook de vrijheid onze dienstverlening hoogwaardig en naar eigen wens in te richten.”

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. De internetprovider profileerde zich altijd met activisme voor onlineprivacy en vrije toegang tot internet voor iedereen. Mede daarom viel de voorgenomen opheffing van XS4ALL slecht. Later maakte KPN bekend het merk te zullen behouden. Medewerkers en contracten van klanten werden echter wel overgeheveld naar KPN.