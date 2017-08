’Explosieve groei elektrische auto’s Randstad’

Er is de komende jaren een explosieve groei te verwachten van volledig elektrisch aangedreven auto’s in de Randstad omdat die auto’s steeds betaalbaarder worden. Naar verwachting zal in Den Haag, Dordrecht en Rotterdam het aantal auto’s met een stekker binnen twee jaar verdubbelen en binnen vier jaar in Amersfoort en Utrecht.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van netbeheerder Stedin, Rotterdam School of Management, Erasmus University en kenniscentrum ElaadNL. De belangrijkste voorwaarde voor de aanschaf van een elektrische auto is een hoog inkomen, maar nu populaire automerken steeds meer betaalbare auto’s op de markt brengen is een hoog inkomen minder belangrijk en dat stuwt de verkoop.

Amsterdam is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat daar erg veel leasemaatschappijen zijn gevestigd die veel elektrische auto’s in hun vloot hebben. Dat leidt tot een vertekend beeld als wordt gekeken naar elektrische auto’s in de hoofdstad.

De onderzoekers wijzen op de run die is ontstaan op de nieuwe Tesla Model 3 die onlangs werd geïntroduceerd. De Model 3 is een goedkoper model van Tesla en is bedoeld voor een breder publiek. Dagelijks worden wereldwijd circa 1800 bestellingen voor dat model geplaatst.

Ook andere autofabrikanten richten zich steeds meer op de productie van elektrische auto’s. Zo heeft Volvo aangekondigd dat vanaf 2019 vijf volledig elektrische modellen uitgebracht zullen worden.