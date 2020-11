EenVandaag hoeft uitzending over HEMA niet te rectificeren

Actualiteitenprogramma EenVandaag hoeft een uitzending waarin het claimt dat make-upproducten van HEMA asbest bevatten niet te rectificeren. Dat besliste de rechtbank in Amsterdam in een kort geding over de kwestie.

HEMA had een kort geding aangespannen wegens de beschuldiging van EenVandaag dat in B.A.E. loose powder foundation 2nd skin van HEMA asbest zit. Dat zou zijn gebleken na tests door drie laboratoria. HEMA stelt dat uit onderzoek van TNO en andere Europese toplaboratoria blijkt dat er geen asbest in het eigen product blijkt te zitten.

TNO concludeerde ook dat nader onderzoek nodig is alvorens te kunnen bepalen of er asbest in de make-up zit. Hier moet EenVandaag in vervolgpublicaties wel melding van maken.

HEMA probeerde eerder tevergeefs de uitzending te verbieden. Nu hoeft EenVandaag ook niet te rectificeren. Evengoed kan HEMA zich naar eigen zeggen vinden in de uitspraak omdat naar voren kwam dat de berichtgeving door EenVandaag „niet neutraal” zou zijn geweest.