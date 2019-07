Crowdfunder helpt bedrijf verder

Crowdfunding of publieksfinanciering biedt steeds vaker het kapitaal voor een onderneming of vastgoedproject. Wim Burger is crowdfunder bij geldvoorelkaar.nl. „Wij helpen ondernemers verder in hun ambities en investeerders steunen laagdrempelig mooie projecten.”

Onderweg op de snelweg heeft Burger geregeld zo’n moment. „Als ik een afslag passeer, denk ik: Daar zit er weer een die met een lening van ons een florerend bedrijf heeft opgebouwd. Zonder geld van onze investeerders had hij zijn plan waarschijnlijk nooit gerealiseerd, of pas veel later.”

Geldvoorelkaar.nl, volgens crowdfundingcijfers.nl het grootste crowdfundingplatform van Nederland, financierde sinds 2011 via 13.000 investeerders ruim 1500 bedrijven en particulieren voor in totaal meer dan 179 miljoen euro. Burger werkt er nu vier jaar. „Daarvoor hield ik me in de accountancy vooral bezig met financieringsaanvragen vanuit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het werd steeds lastiger om via banken financiering voor elkaar te krijgen, en dat is nog altijd zo.

Ik maakte prognoses en voerde gesprekken met banken. Vaak ging de aanvraag niet door. Heel frustrerend als je dacht een goede casus te hebben met een ondernemer die kans had op een rendabel bedrijf.

Voor een paar klanten heb ik toen crowdfunding besproken en ingezet. Dat kwam net op. Ik was gelijk fan. Ondernemers konden met een verantwoorde financiering hun plan doorzetten.”

Voor investeerders is crowdfunding ook aantrekkelijk, zegt Burger. „Wie aandelen Philips of ING heeft, weet vaak niet waar zijn geld precies naartoe gaat. Met crowdfunding investeer je direct in een mkb-onderneming of vastgoedproject. Je helpt ondernemers hun ambities waarmaken.”

Geldvoorelkaar.nl adviseert investeerders om voor een goed rendement hun geld te spreiden over sectoren en risico-klassen. De grootste enkelvoudige investering bij het platform bedroeg vier ton. Het gemiddelde investeringsbedrag per project ligt op 900 euro. Investeren kan al vanaf 100 euro.

De portefeuille van geldvoorelkaar.nl is gemêleerd. „Van binnenvaartschipper tot franchisenemer, van vastgoed tot horeca, van een gedreven stel dat een zorgboerderij wil beginnen tot hotelkamerveiling.nl, een familiebedrijf waarvan we de reclamecampagnes via radio en internet financieren.

Een mooi project vond ik APOC Aviation, dat een nieuwe markt ontgon met de levering wereldwijd van reserve-onderdelen voor commerciële lijnvliegtuigen uit demontage van toestellen die uit de vaart zijn genomen. Onderdelen worden opnieuw ingezet, het maakt de luchtvaart wat groener. Investeerders staken er via geldvoorelkaar.nl 2,6 miljoen euro in.”

Zijn accountancy-achtergrond komt Burger van pas. „Ik weet waar ik op moet letten, businessplannen en prognoses heb ik jarenlang zelf opgesteld. Mijn baan is verder heel afwisselend. Het ene moment spreek ik een financiële man van een grote onderneming, vervolgens zit ik aan tafel met een startende franchisenemer boordevol energie en één vraag: Wanneer kan ik beginnen?”

Brede financiële kennis

Voor financiering via crowdfunding bestaat nog geen specifieke scholing. „Daarvoor is de financieringsvorm nog betrekkelijk jong. Wel vormen allerlei opleidingen een goede basis. Praktijkervaring met financiering en ondernemerschap is essentieel”, aldus Burger.

De dertig medewerkers van geldvoorelkaar.nl zijn goed gediplomeerd in onder meer financiële planning, wet en regelgeving, financieel toezicht, zakelijke kredietverlening, consumptief krediet en risico-inschatting. Vaak hebben ze een heao-, hbo- of wetenschappelijke opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde. Kredietaanvragen worden mede beoordeeld door zelfstandige adviseurs op het gebied van bedrijfsfinanciering, overnames, groei en strategie voor mkb-ondernemers.