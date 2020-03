Britse logistieksector wil langere overgangsperiode brexit

De Britse logistieksector vraagt de regering in Londen om een langere overgangsperiode in aanloop naar de EU-uittreding. De logistieksector komt niet toe aan het voorbereiden op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie doordat alle aandacht nu naar het distribueren van voedsel en medische benodigdheden gaat.

De Freight Transport Association (FTA) heeft de regering verzocht de overgangsperiode die tot eind dit jaar duurt te verlengen. „Dit gaat niet over de eventuele baten van de brexit, of andere handelsdeals, met betrekking tot onze sector”, aldus FTA-beleidsvrouw Elizabeth de Jong.

Volgens haar staat de sector voor een dubbele monsteruitdaging, doordat de logistiek de Britse leveringsketen in stand moet houden en het hoofd moet bieden aan verstoringen die worden veroorzaakt door ziekteverzuim en bezorgdheid over de levensvatbaarheid van bedrijven.

Ook in het Verenigd Koninkrijk is vorige week flink gehamsterd, waardoor de logistieksector onder hoge druk staat. Het aantal corona-gerelateerde sterfgevallen steeg dinsdag naar 422. Die stijging was de sterkste tot dan toe.