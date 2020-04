Zuid-Korea durft het aan verkiezingen te houden

Terwijl elders verkiezingen worden uitgesteld of zelfs noodtoestanden worden uitgeroepen, gaan Zuid-Koreanen woensdag gewoon naar de stembus. De succesvolle aanpak van het coronavirus zal een belangrijke rol spelen in de uitslag van de parlementsverkiezingen.

Zuid-Korea is het eerste land dat landelijke verkiezingen organiseert sinds de Covid-19-uitbraak zich tot pandemie ontwikkelde.

Dit succes vertaalt zich ook in een populariteitsstijging van president Moon Jae-in, sinds mei 2017 aan de macht, en zijn sociaal-liberale Democratische Partij. Door ‘zijn’ aanpak van de crisis zijn de waarderingscijfers van het staatshoofd hoger dan in ruim een jaar. Moon lag eerder nog onder vuur wegens gebrekkige economisch-maatschappelijke resultaten en een corruptieschandaal rond de minister van Justitie.

Ook zijn toenadering tot Noord-Korea heeft niet de beloofde resultaten opgeleverd. Veel Zuid-Koreanen zeggen nu dat hun partijkeuze het meest wordt bepaald door de aanpak van de pandemie.

Schade

De verkiezingen worden dan ook als een vertrouwensstemming over de regering van Moon gezien. Was er eerder nog kritiek op zijn economische beleid, nu stelt de president dat de economische schade als gevolg van het coronavirus beperkt is in vergelijking met landen die minder goed voorbereid waren en lang in lockdown moesten gaan.

Omdat Zuid-Korea tot 1987 een militaire dictatuur was, heerst onder burgers een sterke anti-autoritaire stemming. Zowel een totale lockdown als het uitstellen van verkiezingen staat daar haaks op. En dat terwijl in landen als Hongarije, Thailand, de Filipijnen en Cambodja de pandemie juist gebruikt wordt om de democratie verder in te perken.

Om de stembusgang veilig te laten verlopen, zijn uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen. Kiezers moeten de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden. Bovendien wordt hun lichaamstemperatuur gemeten.

Coronapatiënten en zorgpersoneel kunnen stemmen in speciale, afgezonderde stemhokjes. De mogelijkheid te stemmen bij diplomatieke posten in het buitenland werd wel ingetrokken.

App

Wat helpt, is dat in Zuid-Korea iedereen met symptomen van Covid-19 al getest kan worden. Mensen bij wie een besmetting met corona is vastgesteld, kunnen worden geïsoleerd. Mensen met wie ze in contact zijn geweest, worden per app geïnformeerd.

Door dit testbeleid zijn tot nu toe slechts 219 Zuid-Koreanen overleden aan het virus, terwijl meer dan 10.000 personen besmet raakten. Meer dan een half miljoen Zuid-Koreanen zijn al getest.

Het zijn ook de eerste verkiezingen sinds eind 2019 de kieswet werd gewijzigd. De kiesleeftijd is verlaagd van negentien naar achttien jaar en de stembusresultaten worden nu accurater vertaald in de verdeling van zetels in het parlement.

Zuid-Korea kent een systeem met twee grote partijen die doorgaans de president en premier leveren, met daaromheen talloze kleinere partijen.

Door de wetswijziging hebben kleinere partijen meer kans op een zetel in het parlement. Daardoor kennen de verkiezingen van woensdag ook het langste stembiljet uit de Zuid-Koreaanse geschiedenis: maar liefst 48,1 centimeter.

Een bijzondere nieuwe partij die voor het eerst meedoet, is de Zuid-Noord Verenigingspartij, die gerund wordt door Noord-Koreaanse vluchtelingen. De groep hoopt de sociaal achtergestelde positie van Noord-Koreaanse ballingen in het land te verbeteren en invloed uit te oefenen op het Noord-Koreabeleid van de regering. De kans dat zij een zetel weet te veroveren, is klein. Meer kans maken twee bekende Noord-Koreaanse vluchtelingen die zich aansloten bij de conservatieve Verenigde Toekomstpartij, de grootste oppositiepartij.

Een van hen is Thae Yong-ho, de voormalige Noord-Koreaanse vice-ambassadeur voor het Verenigd Koninkrijk. In 2016 werd hij een van de hoogstgeplaatste Noord-Koreaanse overlopers door te vluchten naar het Zuiden. Tegenwoordig maakt hij zich hard om kennis te verspreiden over hoe het Noord-Koreaanse systeem werkt en om aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen in het totalitaire land.

Een andere Noord-Koreaanse activist, Ji Seong-ho, ontvluchtte zijn thuisland op krukken en was in 2018 bij de State of The Union van de Amerikaanse president Donald Trump aanwezig. Ook hij stelt zich verkiesbaar namens de conservatieven.