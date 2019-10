Widodo staat open voor gesprek met Papoea

De Indonesische president Joko Widodo staat open voor gesprekken met separatisten in Papoea. Het is voor het eerst dat hij toenadering zoekt. Het is al weken onrustig in de provincies Papoea en West-Papoea, omdat duizenden inwoners van de regio demonstreren tegen racisme, discriminatie en voor zelfbestuur.

Op de vraag van een journalist of hij bereid was separatisten te ontmoeten was hij dinsdag duidelijk. „Ja, er is geen probleem. Ik zal met wie dan ook een ontmoeting hebben als zij dat graag willen.”

Benny Wenda, leider van de vrijheidsbeweging van West-Papoea, staat open voor een dialoog met Widodo. „Maar we ontmoeten elkaar alleen als militairen en politieagenten uit Papoea worden teruggetrokken”, zei hij. „Het is namelijk onmogelijk om elkaar te ontmoeten als er nog steeds een bedreiging is voor de bevolking hier.” De Indonesische regering heeft vanwege de oproer in Papoea duizenden militairen naar het gebied gestuurd.

Er vielen bij confrontaties al tientallen doden en gewonden.