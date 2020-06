Veel onrust in steden Europa en VS over racisme

De Verenigde Staten zijn na vrijdag opnieuw in de ban geweest van de dood van een zwarte medeburger. Zondag bleek uit het autopsierapport dat Rayshard Brooks is overleden aan twee schotwonden in de rug.

De kogels werden afgevuurd door een agent bij een fastfoodrestaurant in Atlanta. Brooks lag te slapen in de auto en werd gevraagd een alcoholtest te doen. Deze week zal het openbaar ministerie besluiten over mogelijke vervolging van de betrokken agenten. Daarvoor zijn onder meer gegevens van getuigen nodig. De politiechef van Atlanta, Erika Shields, nam ontslag na de schietpartij. De agent die Brooks zou hebben doodgeschoten, is ontslagen en de andere betrokken politieman kreeg administratief verlof.

Het incident leidde zaterdag tot demonstraties in Atlanta. Die liepen aan het einde van de avond uit de hand toen een groep actievoerders het fastfoodrestaurant in brand stak.

Ook in Europa was het de afgelopen dagen in diverse steden onrustig. In Italië werd voor het eerst een standbeeld beklad. Het beeld van de journalist Indro Montanelli werd voorzien van de woorden ”racist, verkrachter”.

In Duitsland gingen betogers in meerdere steden de straat op om te demonstreren tegen racisme en ongelijkheid. Activisten vormden in Berlijn een menselijke keten tussen de Brandenburger Tor en de wijk Neukölln. Om te voorkomen dat ze te dicht bij elkaar zouden komen, gebruikten ze gekleurde linten tussen de deelnemers.

De politie in Londen arresteerde zaterdag meer dan honderd mensen nadat er ongeregeldheden uitbraken na een nieuwe middag van demonstraties tegen racisme. Ten minste zes agenten raakten lichtgewond. De Britse premier Boris Johnson heeft het geweld veroordeeld. Actiegroepen, met ook extreemrechtse betogers, raakten slaags met politieagenten.