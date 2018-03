Uittocht burgers uit belegerd Oost-Ghouta

Het Syrische leger heeft naar eigen zeggen een opening geforceerd uit de plaats Hammouriyeh die in de belegerde streek Oost-Ghouta ligt. Syrische media meldden dat een stroom van burgers uit de plaats vlucht. De waarnemers van het SOHR (Syrische Observatorium voor de Mensenrechten) meldden dat zeker 3000 mensen de plaats ontvluchten.

Burgers worden volgens de Syrische autoriteiten vastgehouden als gijzelaars en als menselijk schild tegen de opmars van het regeringsleger. Oost-Ghouta, ten oosten van de hoofdstad Damascus, wordt al sinds 2013 belegerd. Het is in handen van verscheidene strijdgroepen, vooral jihadisten zoals die van Jaish al-Islam (Leger van de Islam). Die liet enkele jaren geleden gegijzelde burgers in kooien rondrijden of neerzetten op plekken waar ze een aanval verwachtten.

Sinds het regeringsleger in februari in de aanval ging, zijn naar schatting 1100 burgers om het leven gekomen. Het terrein van de rebellen en jihadisten wordt steeds kleiner en is nu in drie omsingelde gebieden verdeeld. Hammouriyeh ligt in de zuidelijkste enclave. De meeste mensen zijn in het noordelijke deel, Duma, een verwoeste voormalige voorstad van Damascus.

De Russische chef-van-staven generaal Valeri Gerasimov heeft gezegd dat de jihadisten in Oost-Ghouta hopen op Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische troepen. Daarom bereiden ze volgens Gerasimov een incident met chemische wapens voor. Dat leidde eerder ook tot Amerikaanse luchtaanvallen op een Syrische luchtmachtbasis.