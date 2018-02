Turkse HDP-parlementariërs raken zetel kwijt

Opnieuw zijn twee afgevaardigden van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP hun zetel in het Turkse parlement kwijtgeraakt. Ibrahim Ayhan, vertegenwoordiger van de provincie Sanliurfa, en plaatsvervangend fractievoorzitter Ahmet Yildirim verloren volgens staatspersbureau Anadolu hun mandaat op grond van terreurpropaganda en belediging van een staatshoofd. HDP bevestigde het bericht.

Yildirim, die in het buitenland verblijft, is schuldig bevonden aan belediging van president Recep Tayyip Erdogan, Ayhan maakte volgens de rechter terreurpropaganda. Tot dusver zijn al negen HDP-parlementariërs buitenspel gezet. De op een na grootste oppositiepartij heeft nu nog vijftig leden over in de nationale assemblee. De HDP vindt het besluit in strijd met de wet. Fractieleider Filiz Kerestecioglu sprak van minachting voor de wil van het volk.

Erdogan ziet de linkse HDP als verlengstuk van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. Verscheidene politici van de HDP zitten in voorarrest op verdenking van terreurdaden, onder wie de voormalig leiders Selahattin Demirtas en Figen Yüksekdag.