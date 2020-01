Trump neemt deel aan Mars voor het Leven

Donald Trump zal als eerste Amerikaanse president in de geschiedenis aanwezig zijn bij de nationale Mars voor het Leven die vrijdag in Washington wordt gehouden.

Met deze aanwezigheid wil Trump onderstrepen de doelstelling van de pro-life-beweging in Amerika te onderschrijven. Tot nu toe waren Amerikaanse presidenten nooit persoonlijk aanwezig bij de jaarlijkse manifestatie. Sommigen gaven wel een boodschap af. Presidenten die sympathiek tegenover de beweging stonden, gaven enkel een kort statement via de telefoon of een videoboodschap. Trump sprake vorig jaar de menigte ook toe via een videoboodschap. Daarin zei hij: „Wanneer we een pasgeboren kind in de ogen kijken, zien we in de ziel en in de schoonheid van het lichaam van het kind de majesteit van Gods schepping. En we weten dat elk menselijk leven van betekenis is.” In die boodschap beloofde hij ook elke poging om het werk en de idealen van de pro-life-beweging te hinderen te zullen blokkeren.

Jeanne Mancini, voorzitter van het organisatiecomité van de Mars voor het Leven is enthousiast over Trumps inzet en deelname. „Met de benoeming van pro-liferechters, door het korten van subsidie op abortusklinieken en met zijn oproep om te stoppen met de late abortussen is Trump een permanent kampioen voor het leven.”

De kritiek dat door de komst van Trump Democraten met een pro-lifestandpunt weg zullen blijven, deelt Mancini niet. „Er spreken ook Democraten”, stelt ze. Daarbij wijst ze er op dat sinds 2017 vice-president Mike Pence steeds aanwezig was en de Democraten toen ook kwamen. De Mars voor het Leven is een jaarlijks event dat inmiddels voor 47e keer in Washington op de zogenoemde The Mall voor het Congresgebouw wordt gehouden.

Trump verzekert zich met zijn aanwezigheid van de electorale steun van veel mensen uit de pro-lifebeweging. Dinsdag werd bekend dat een aantal pro-lifegroepen 52 miljoen beschikbaar stellen voor zijn herverkiezing. Daarnaast zullen pro-lifers voorafgaand aan de verkiezingen van november in zogenoemde swing-states huisbezoeken afleggen om aarzelende kiezers te bewegen voor Trump te stemmen. Het voornemen is om bij in totaal 4 miljoen huisdeuren aan te bellen.