Tientallen doden door aanvallen Oost-Ghouta

Aanhoudende bombardementen en artilleriebeschietingen hebben in 24 uur tijd zeker 94 mensen het leven gekost in de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. Ook vielen er 325 gewonden, meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Die in Groot-Brittannië gevestigde organisatie baseert zich op lokale bronnen.

Troepen van de regering-Assad voerden de aanvallen op de enclave ten oosten van Damascus uit. De rebellen vuurden volgens staatsmedia mortiergranaten af op de Syrische hoofdstad, waardoor een kind werd gedood en acht andere personen letsel opliepen.

VN-coördinator Panos Moumtzis sloeg maandag alarm over de humanitaire situatie in het gebied. Hij zei dat de „extreme escalatie van vijandigheden” het leven heeft gekost aan zeker 40 mensen. Moumtzis stelde dat veel inwoners en hun kinderen noodgedwongen een veilig heenkomen moeten zoeken in kelders en andere ondergrondse schuilplaatsen.

Oost-Ghouta, een van de laatste bolwerken van tegenstanders van president Bashar al-Assad, wordt sinds 2013 belegerd. Volgens de VN wonen in het gebied nog bijna 400.000 mensen. Steeds meer inwoners raken er ondervoed door tekorten aan levensmiddelen, waarschuwt het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA).