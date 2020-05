Suriname durft te hopen op betere toekomst

De verkiezingsnederlaag van de Surinaamse president Desi Bouterse staat zo goed als vast en geeft velen hoop. Vraag is nu of hij daadwerkelijk de cel in zal draaien.

Suriname wacht al dagen op de officiële uitslag van de verkiezingen, die maandag zijn gehouden. Het uitblijven ervan leidt tot groeiend wantrouwen onder de bevolking. Het hoofd van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, noemde het de meest chaotische verkiezingen die ze in haar loopbaan van twintig jaar heeft meegemaakt.

De kans is echter klein dat de einduitslag erg afwijkt van de tussentijdse uitslagen. Die voorspellen dat de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van Chan Santokhi 20 van de 51 parlementszetels krijgt en daarmee straks de grootste partij van het land is. De VHP praat al met andere partijen over mogelijke samenwerking.

Financiële chaos

De problemen waar een toekomstige regering voor staat, zijn enorm. Los van de gigantische buitenlandse schulden waarmee het land dankzij de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse kampt, is er sprake van een torenhoge inflatie. In de afgelopen maanden zijn de prijzen van de meest basale goederen met minimaal 100 procent gestegen. Voor veel Surinamers is het daardoor steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen.

Santokhi zegt dat hij een plan heeft om de problemen binnen twee jaar op te lossen. Veel Surinamers geloven hem op zijn woord en hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.

De kiezer verwacht daarnaast van Santokhi dat hij alle corruptieschandalen die zich tijdens het bewind van zijn voorganger hebben voorgedaan, laat onderzoeken en dat de schuldigen worden bestraft. Bouterse had bij zijn aantreden beloofd een kruistocht tegen corruptie te beginnen, maar daar is helemaal niets van terechtgekomen. Integendeel: door opzichtige corruptie bij verschillende projecten zijn miljoenen dollars in de zakken van vooraanstaande NDP’ers verdwenen. Het volk eist dat geld terug.

Vervolging

Een van de eerste daden van het nieuwe parlement zal instemming zijn met de vervolging van minister van Financiën Gillmore Hoefdraad door het Openbaar Ministerie. Dat gremium wil de bewindsman voor de rechter brengen vanwege overtreding van de Bankwet en andere onfrisse praktijken. Het door de NDP gedomineerde oude parlement stak daar onlangs nog een stokje voor.

De uitslag roept ook de vraag op hoe lang Bouterse nog uit de gevangenis kan blijven. Eind vorig jaar is hij immers tot twintig jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden van 1982. Zodra hij president af is, zal hij dus zijn celstraf van twintig jaar moeten uitzetten.

De nieuwe president zou hem gratie kunnen verlenen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat Santokhi dat zal doen. Als minister van Justitie heeft hij er in 2007 mede voor gezorgd dat het proces tegen Bouterse werd gestart. Of Bouterse zich zonder slag of stoot achter de tralies laat zetten, is echter maar de vraag.