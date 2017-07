Stilleven Van der Ast na 75 jaar terecht

Een verdwenen stilleven van de Nederlandse kunstschilder Balthasar van der Ast is na 75 jaar weer terecht. Het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken maakte maandag bekend 400.000 dollar (ruim 351.000 euro) te hebben betaald om het schilderij van bloemen in een vaas terug naar Duitsland te kunnen halen.

Het kunstwerk uit de zeventiende eeuw verdween nadat het tijdens de Tweede Wereldoorlog in veiligheid was gebracht. Later bleek dat een vrouw het stilleven en andere kunstwerken had meegenomen uit een depot bij Meißen (Saksen) toen ze naar Canada emigreerde. Het schilderij van Van der Ast zou later zijn doorverkocht.

Het museum trok enkele tonnen uit om het werk weer terug naar Duitsland te halen. Het betaalde bedrag, dat mede is opgehoest door private geldschieters en stichtingen, zou nog altijd onder de marktwaarde van het schilderij liggen. Het is onduidelijk wie het werk de afgelopen jaren in bezit had.

Over het verdwijnen van het werk circuleerden meerdere theorieën: zo werd eerder gedacht dat het was gestolen door de Russen. Ook deed het verhaal de ronde dat het meesterwerk enige tijd in handen was van Unilever-topman Sidney van den Bergh.