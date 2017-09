Schulz pleit voor andere koers SPD na echec

Na het verkiezingsdebacle van de sociaaldemocratische SPD bij de Duitse verkiezingen wil partijleider Martin Schulz de bezem door de fractie halen en de koers van de partij deels bijstellen.

Hij stelde voor de aftredende minister van Arbeid Andrea Nahles aan te stellen als fractievoorzitter. Schulz zelf gaat de komende maanden het land in om met de partijafdelingen te spreken om zo te komen tot een nieuwe koers. Hij wil graag aanblijven als partijleider. Daarover wordt besloten op het SPD-congres in december.

Binnen de partij is onenigheid tussen de linkervleugel en de leiding. De criticasters vinden dat de partij te veel is meegegaan in de hervormingen van de regering en daardoor zouden veel kiezers zijn overgestapt naar de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD).

Schulz zei na het bekend worden van de uitslag dat de SPD niet weer in een grote coalitie met de CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel zal stappen. Merkel heeft de SPD desondanks uitgenodigd om aan de formatietafel plaats te nemen.

Met 20,5 procent van de stemmen boekte de SPD het slechtste verkiezingsresultaat sinds 1949.