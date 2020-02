Saudi-Arabië weert pelgrims om nieuwe coronavirus

Saudi-Arabië weert voorlopig pelgrims vanwege het nieuwe coronavirus. Dat meldt het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Het gaat specifiek om mensen die een bedevaartstocht, de zogeheten umrah, maken. De umrah trekt maandelijks tienduizenden moslims naar Mekka en kan op elk moment van het jaar worden uitgevoerd.

Behalve pelgrims ontzegt Saudi-Arabië voorlopig ook de toegang aan reizigers uit landen waar het virus is opgedoken die het koninkrijk via een toeristenvisum willen bezoeken. Er zijn geen besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus bekend in het land.