„Rebellen blokkeren evacuatie Syrië”

Rebellen schenden het bestand in Syrië volgens het Russische leger in vijf provincies en de regio Oost-Ghouta. Zij blokkeren daarmee de evacuatie van burgers uit gevaarlijke plaatsen in Oost-Ghouta.

Sinds dinsdag is een bestand in heel Syrië van kracht dat er op initiatief van Moskou en Damascus is gekomen. Maar de vechtende partijen blijven actief. De afgelopen 24 uur werd een burger gedood en vielen zes gewonden door beschietingen van woonwijken in Damascus en buitenwijken van de Syrische hoofdstad.