Poetin: Crash gevolg tragische omstandigheden

Het neerhalen van een Russisch legertoestel bij Syrië lijkt het gevolg te zijn van „een tragische samenloop van omstandigheden.”

Dat zei de Russische president Vladimir Poetin, die stelde aanvullende maatregelen te willen nemen om de veiligheid van Russische troepen in Syrië te garanderen.

Het Russische ministerie van Defensie zei eerder dat de Russische IL-20 is neergehaald door de Syrische luchtverdediging. Die probeerde op dat moment een Israëlische luchtaanval af te slaan. Daarbij zou het Russische vliegtuig per ongeluk zijn geraakt. Het departement verweet Israël een gevaarlijke situatie te hebben gecreëerd.

Poetin zei later in Moskou dat het incident niet kan worden vergeleken met het neerhalen van een Russische gevechtstoestel door Turkije. Dat leidde in 2015 tot een diplomatiek conflict tussen de landen. Het verschil is volgens Poetin dat Israël de gecrashte IL-20 niet zelf uit de lucht heeft geschoten. „Maar uiteraard moeten we grondig uitzoeken wat is gebeurd.”

Het Israëlische leger wijst zelf met een beschuldigende vinger naar Syrië. De Syrische strijdkrachten zouden „blindelings” hebben gevuurd, kennelijk zonder te controleren of bevriende toestellen gevaar liepen.