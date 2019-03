„PDVSA-Europa moet naar Moskou”

Het Europese hoofdkantoor van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA moet van de omstreden leider van het Zuid-Amerikaanse land, president Nicolás Maduro, naar Moskou verhuizen. Dit zei de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez, op bezoek in de Russische hoofdstad.

Volgens het Russische persbureau RT heeft Rodríguez het over een vestiging van de PDVSA in Lissabon. Maar de website van de PDVSA vermeldt geen kantoor in Portugal en geeft voor het Europese hoofdkwartier een adres in Den Haag. Nederland is een van de tientallen staten die Maduro niet meer als wettig president van Venezuela erkennen. De landen stellen dat de parlementsvoorzitter van het land, oppositieleider Juan Guaidó, interim-president is.