Oud-president Kirgizië veroordeeld tot 11 jaar celstraf

De oud-president van Kirgizië Almazbek Atambajev is dinsdag door de rechtbank in zijn land veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens corruptie. De voormalige leider van de Centraal-Aziatische natie ontkent.

De rechtbank achtte Atambajev schuldig omdat hij de vrijlating bevolen had van een veroordeelde crimineel, die een gevangenisstraf van zestien jaar uitzat voor illegaal wapen- en drugsbezit. De oud-president liet hem in 2013, halverwege zijn straf, vrij omdat hij ongeneeslijke kanker had.

De aanhangers van Atambajev noemen de zaak een politiek proces van zijn opvolger Sooronbaj Jeenbekov tegen hem. De oud-president werd in augustus vorig jaar na twee dagen van gevechten tussen de politie en zijn aanhangers aangehouden in zijn huis net buiten de hoofdstad Bisjkek.

De 63-jarige Atambajev leidde de ex-Sovjetrepubliek met 6,5 miljoen inwoners tussen 2011 en 2017.