Merkel bezoekt synagoge Berlijn

Bondskanselier Angela Merkel heeft een bezoek gebracht aan een synagoge van Berlijn, nadat een synagoge elders in het land op het nippertje aan een bloedige aanslag was ontsnapt. Een 27-jarige man uit de regio, Stephan B., wilde zwaar bewapend een aanslag plegen op een synagoge in Halle, 150 kilometer ten zuidwesten van Berlijn. De man is volgens Bild een neonazi.

In de synagoge waren ongeveer tachtig gelovigen bijeen ter gelegenheid van Grote Verzoendag. Ze ontsnapten aan een bloedbad doordat de aanslagpleger er niet in slaagde de toegangsdeur tot het terrein van de synagoge open te krijgen. Volgens de voorganger, Max Privorozki, duurde het wel 10 minuten voor de politie kwam opdagen. De voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, Josef Schuster, noemde het schandalig dat de synagoge juist op Grote Verzoendag niet door de politie werd bewaakt.

Na tevergeefs te hebben geprobeerd de synagoge van Halle binnen te komen, schoot de dader buiten het gebouw een vrouw en daarna een klant van een dönerzaak dood. De aanslag veroorzaakte een enorme chaos en heel de stad werd stilgelegd. Niemand mocht op straat en ook het treinverkeer lag stil. De politie en de autoriteiten gingen er lange tijd vanuit dat er meer gewapende daders op pad waren.

De aanslagpleger werd volgens Duitse media kort nadat hij de dönerzaak had aangevallen door politieagenten beschoten. Hij raakte gewond maar wist te ontkomen in een auto. Ten oosten van Halle zou hij later in een gehucht een andere auto hebben gekaapt. Daarmee reed hij naar het zuiden, waarbij hij in botsing kwam met een vrachtauto. Hij kon daarna worden gearresteerd. Pas tegen de avond concludeerde de politie dat hij de enige dader moest zijn en rond 18.30 kon bevolking van Halle weer de straat op.