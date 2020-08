Mediastilte na video van Bijbelverbranding in Portland

De video van de Bijbelverbranding in Portland vrijdagavond is inmiddels door bijna twee miljoen mensen bekeken. De grote Amerikaanse media zwijgen echter tot nu toe in alle talen.

Protesten tegen racisme zijn in Portland al meer dan twee maanden aan de gang. Sinds de dood van George Floyd in Minneapolis op 25 mei is het onrustig in de stad. Zo zelfs, dat de Amerikaanse president Donald Trump het enkele weken geleden nodig vond om federale troepen naar Portland te sturen. Tegen de zin van de burgemeester, die de achterliggende weken bij herhaling betoogde dat de plaatselijke politie de situatie goed aankan.

De protesten kregen vrijdagavond een wending, die vooral Amerikaanse christenen schokte. Een groep jongeren met op hun kleding de tekens van de protestbeweging Black Lives Matter (BLM) stak bij het gebouw van de federale rechtbank een hoop hout aan om daar vervolgens een stapel Bijbels in te gooien. Enige tijd later kwam een groep vrouwen –eveneens BLM-tekens getooid– die met emmers water het vuur doofde.

Het is niet de enige actie van BLM-demonstranten tegen dingen die voor christenen waardevol zijn. De leiding van het New Hope Christian College in de naburige plaats Eugene heeft bij de ingang van de campus gewapende bewakers gezet omdat BLM-aanhangers via Facebook hebben laten weten van plan te zijn het witte kruis bij het college te gaan neerhalen. Deze demonstranten zeggen dat ze de oorlog hebben verklaard aan alle racistische symbolen. Het kruis hoort daar voor hen ook bij omdat dit in het verleden werd gebruikt bij symbolische verbrandingen door de racistische Ku Klux Klan.

Het is opvallend dat de Amerikaanse media, afgezien van enkele christelijke, over deze incidenten zwijgen. Gelet op de mediastilte zou men kunnen denken dat de video-opname nepnieuws is; een trol gemaakt in de fabriek van een groep of land die de stabiliteit in de Verenigde Staten probeert te schaden. Helemaal uit te sluiten valt dat niet. Maar tegelijk zijn de beelden overtuigend levensecht. Of zouden de grote media het incident onbesproken laten omdat het niet past bij hun bijna onverholen sympathie voor BLM?

Anarchie

De BLM-beweging die in 2013 werd opgericht, zit achter de golf van demonstraties die over de VS spoelde na de dood van Floyd in mei. Hoewel de beweging zegt vooral op vreedzame wijze de zwarte gemeenschap een stem te willen geven in de strijd tegen racisme, zijn er de achterliggende weken toch diverse gewelddadige incidenten geweest. Voor een deel komt dat doordat antifascisten zich onder de demonstranten hebben gemengd. Deze relschoppers willen een anarchie – een land zonder erkend bestuur.

Toch is het te gemakkelijk te beweren dat BLM geen enkele blaam treft. De beweging werd opgericht door een drietal vrouwen uit verzet tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld. Bekend is dat bij dit drietal ook marxistische ideeën leefden. Hun focus lag niet alleen op emancipatie van de zwarte bevolking. Ze komen ook op voor rechten van homo’s en transseksuelen.

Bij de recente BLM-protesten gaat het niet alleen meer om verzet tegen discriminatie en excessief politiegeweld. Steeds luider klinkt de roep om ontmanteling van het gehele politieapparaat en in enkele gevallen om omverwerping van alle bestaande instituties. Onduidelijk is of dit laatste het werk is van de antifascisten of ook van BLM-aanhangers. In ieder geval heeft BLM zich niet van die acties gedistantieerd.

Schrikken

Uit een opinieonderzoek van Pew Research, de Amerikaanse evenknie van het NIPO, blijkt dat 69 procent van de Amerikanen het streven van BLM steunt. Ken Blackwell van de conservatieve Family Research Council, zelf Afro-Amerikaan, vindt dat dit cijfer weinig zegt. „Mensen zeggen met BLM te sympathiseren, maar ze weten niet waarover ze praten. Als hun vervolgens wordt gevraagd of ze het eens zijn met het ontmantelen van het politieapparaat of de vrijlating van alle zwarte gevangenen –dingen waar BLM naar streeft– schrikken ze. Daar is nog geen 20 procent van de Amerikanen voor.

Veel Amerikanen kennen de ware aard van de protestbeweging Black Lives Matter niet, meent Blackwell. „Zij gaan alleen op de klank af. Zij weten niet dat het BLM uiteindelijk gaat om de omverwerping van de joods-christelijke cultuur.”