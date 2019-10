Man vergeeft agente die broer vermoordde en wijst op Christus

Een oud-politieagente uit Dallas, VS, is woensdag veroordeeld tot tien jaar cel voor het doodschieten van haar buurman. De blanke agente Amber Guyger ging in 2018 na haar dienst naar huis, maar stapte volgens haar eigen lezing per ongeluk het verkeerde appartement binnen. Daar schoot ze de zwarte Botham Jean neer, die aan zijn verwondingen bezweek.

Volgens de advocaten van het slachtoffer is dit de eerste keer dat een blanke agente in de VS schuldig is bevonden aan moord op een ongewapende zwarte man.

Na bekendmaking van het oordeel schonk de jongere broer van het slachtoffer Guyger vergiffenis. „Ik spreek voor mezelf, niet voor mijn familie, maar ik vergeef je en ik wil het beste voor je. En het beste is om je leven aan Christus te geven.” Vervolgens vroeg hij de agente te mogen omhelzen.