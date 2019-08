‘Homogen’ niet ontdekt in groot onderzoek

Er bestaat niet één specifiek gen dat ervoor zorgt dat iemand homoseksueel is, blijkt uit een groot onderzoek. Ruim 400.000 mensen namen deel aan het onderzoek, waarover het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Science vrijdag publiceerde.

Uit eerdere studies onder tweelingen en familieleden was al bekend dat de seksuele voorkeur genetisch wordt beïnvloed, maar wetenschappers konden niet vaststellen welke genen dat precies waren. Aan eerdere onderzoeken deden honderden of duizenden mensen mee, maar dit keer pakten de wetenschappers groot uit, met name in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Op vijf chromosomen werden markers gevonden die met homoseksualiteit te maken hebben, maar waarschijnlijk zijn er nog duizenden andere. Een van de markers zat in een deel van het DNA dat met het reukvermogen te maken heeft, terwijl een andere een relatie heeft met kaalheid bij mannen.

Alles bij elkaar zouden genen 8 tot maximaal 25 procent van de homoseksualiteit verklaren. Dat is te weinig om iemands gedrag te kunnen voorspellen.