Stilzwijgen over extremisme-label AfD na klacht van partij

Het is niet zo dat de dienst de AfD niet meer als bedreiging voor de democratie ziet, onder meer door opvattingen over de islam en groepen buitenlanders. De dienst heeft de rechtbank wel gezegd dat zij bereid is vanaf nu te zwijgen over de inschatting totdat de rechter uitspraak doet. Het had namelijk kunnen zijn dat de rechtbank de dienst had bevolen gedurende het proces te zwijgen over het extremisme-besluit, aldus de krant Bild.

De AfD-leiding reageerde verheugd op de stap en sprak over een overwinning voor de democratie. De AfD had het extremisme-stempel een politiek gemotiveerde beslissing genoemd.