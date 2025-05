Zesduizend journalisten uit hele wereld melden zich voor conclaaf

De verkiezing van de nieuwe paus in de Sixtijnse Kapel trekt enorme aantallen belangstellenden. Tienduizenden mensen vullen dagelijks het Sint-Pietersplein en de straten eromheen. Velen van hen banen zich een weg door een van de persvakken bij de ingang van het plein. Er zijn ook meerdere stellages met fotografen en cameramensen en terrassen met hele studio’s.

De journalisten komen van over de hele wereld. Er zijn schrijvers, televisiemakers, fotografen en radiomakers. Ook zijn er tal van verslaggevers die verslag doen op sociale media, zoals TikTok. Ook zij kwamen in aanmerking voor een toegangspas van het Vaticaan.

Het normale perscentrum van de Heilige Stoel ligt vlakbij het Sint-Pietersplein, maar door het enorme aantal journalisten zou dat te klein worden. Daarom is een tweede perscentrum ingericht, een paar straten verderop. Ook daar is het druk en doen journalisten hun werk zittend op de grond, of op een stoeltje met de laptop op schoot.