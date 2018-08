„Hittegolf leidt tot hongersnood Noord-Korea”

Het Rode Kruis vreest een nieuwe hongersnood in Noord-Korea door de hittegolf op het Koreaanse schiereiland. De oogst van rijst, maïs en andere gewassen dreigt te mislukken en heeft „mogelijk catastrofale gevolgen”, waarschuwt de internationale hulporganisatie.

Sinds begin juli heeft het er niet meer geregend en is de gemiddelde temperatuur opgelopen tot 39 graden.

Dat kan leiden tot een enorme voedselcrisis in het geïsoleerde communistische land, dat zucht onder internationale sancties. Volgens het Rode Kruis is de bevolking al kwetsbaar door voedseltekorten. De ondervoeding van kinderen kan verergeren.

Joseph Muyamboit, namens het Rode Kruis in Pyongyang belast met het voedselprogramma, pleit voor voorzorgsmaatregelen. „We weten dat eerdere droogteperioden de voedselvoorziening heeft verstoord en heeft geleid tot ernstige gevolgen voor de volksgezondheid en ondervoeding in het hele land.”

Ongeveer 70 procent van de Noord-Koreanen heeft te maken met voedseltekort en moet tegen de honger vechten. Een op de vier kinderen onder de vijf jaar is volgens het World Food Program chronisch ondervoed.

Vorig jaar augustus bedreigde de ergste droogte in twintig jaar tijd de voedselvoorziening van de 25 miljoen Noord-Koreanen ook al. VN-organisaties hekelden toen het regime in Noord-Korea, dat vooral geld stopt in de ontwikkeling van kernwapens. Een belangrijk deel van de oogst ging destijds eveneens verloren.

De Verenigde Naties zegden vorig jaar 6,3 miljoen dollar (5,3 miljoen euro) toe om het tekort aan graan, rijst, mais, aardappels en ander voedsel op te vangen. In het midden van de jaren 90 leidde hongersnood tot de dood van bijna drie miljoen inwoners.