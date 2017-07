Gezonder door dagelijks drie koppen koffie

Koffiedrinkers hebben meer kans op een langer leven. Een kop koffie per dag levert al winst op voor de gezondheid, drie koppen per dag is het beste. Cafeïnevrije of gewone koffie, dat maakt niet uit.

Dat blijkt uit twee omvangrijke Europese en Amerikaanse onderzoeken, die gisteravond zijn gepubliceerd in het vakblad Annals of Internal Medicine. Wetenschappers volgden zestien jaar lang ruim een half miljoen volwassenen in Europa. Onderzoekers in de VS analyseerden de gegevens van 185.000 Amerikanen over twintig jaar. Ze koppelden gegevens over koffieconsumptie aan aandoeningen en doodsoorzaken.

Koffie is geen medicijn, stellen de onderzoekers, „hooguit onderdeel van een gezonde leefstijl.”

Marianne Geleijnse, hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten aan Wageningen Universiteit, wijst er in de Volkskrant op dat het DNA-profiel of de stofwisselingswerking bij koffieliefhebbers mogelijk anders is, wat de sterftekans weer kan verlagen. Ook drinken koffieleuten misschien minder ongezonde, zoete dranken.