Eerste Britse begroting na brexit: afnemende groei

De eerste Britse begroting na de brexit stond woensdag in teken van afnemende economische groei. De Britse economie zal niet met 1,4 procent groeien, maar met zo’n 0,3 procentpunt minder.

De net aangetreden Britse minister van Financiën, Rishi Sunak, presenteerde woensdag in het Lagerhuis de tegenvallende economische verwachtingen voor het aankomende jaar. De onverwachtse gevolgen van het coronavirus konden echter nog niet worden meegerekend in de cijfers.

De begroting van Sunak had eigenlijk in het teken moeten staan van het uittreden van het land uit de Europese Unie. Nu het Verenigd Koninkrijk op 31 januari de EU heeft verlaten, is er een einde gekomen aan de jarenlange onzekerheid rond de brexit waarin het land verkeerde. De begroting had dus een startschot moeten zijn van vooruitstrevende plannen in een tijdperk zonder EU-lidmaatschap.

Dat voornemen viel echter in het water. Het coronavirus beheerste de presentatie van het budget voor een groot deel. De minister begon zijn speech met „waar mensen nu het meest mee bezig zijn: het coronavirus.” Ook de zorgen rond Covid-19 gingen het Lagerhuis niet voorbij. Eerder deze week maakte een Lagerhuislid bekend besmet te zijn geraakt met het virus en meerdere collega’s zijn daarom de afgelopen dagen in quarantaine geplaatst.

De minister probeerde echter iedereen gerust te stellen: het virus zal maar een tijdelijke verstoring van de economie zijn. „Het leven zal weer terugkeren naar de normale gang van zaken.” Naast zijn geruststellende woorden, liet hij ook weten welke crisismaatregelen er zullen worden genomen. Sunak gaat zo’n 30 miljard pond (34 miljard euro) aan fiscale steun beschikbaar stellen om Britse burgers en bedrijven te helpen Covid-19 het hoofd te bieden.

De Britse nationale gezondheidszorg (NHS) krijgt in eerste instantie 5 miljard pond om de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen rond de aanpak van het coronavirus. Volgens de minister van Financiën kan de gezondheidszorg „alles krijgen wat ze nodig heeft. Wat het ook kost, zij het miljoenen of miljarden, wij staan achter onze NHS.”

Daarnaast stelde Sunak dat de regering twee weken ziekteverlof van werknemers van midden- en kleinbedrijf –bedrijven met minder dan 250 werknemers– die besmet raken met het virus of verplicht thuis in quarantaine moeten, zal vergoeden. Ook mogen bedrijven belastingbetaling uitstellen als ze worden getroffen door de uitbraak.

De maatregelen van de minister vallen samen met de acties van de Bank of England, die woensdagochtend het belangrijkste rentetarief met 0,5 procentpunt verlaagde: van 0,75 procent naar 0,25 procent.

Uitdaging

Hoewel het virus vandaag de dag de belangrijkste uitdaging is, is het niet de enige, stelde Sunak woensdag. „We hebben net onze verkiezingen achter de rug. Mensen stemden voor verandering. Ze kozen voor verbetering van de economie, openbare diensten en verlaging van de kosten van levensonderhoud. Dit budget zorgt voor die veranderingen.”

Om de daad bij het woord te voegen, investeert de Britse regering onder andere tot het jaar 2025 meer dan 600 miljard pond in wegen, huizen, spoorwegen en internetverbindingen. Daarnaast wordt voor het tiende jaar op rij de brandstofbelasting bevroren en wordt ook de accijns op sterke drank, bier en wijn niet verhoogd.

Dit alles is volgens de minister mogelijk omdat „onze economie goed voorbereid is op de toekomst, doordat de Conservatieven de afgelopen tien jaar het land leidden.”