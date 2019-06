CU en SGP in EU gescheiden verder

CU en SGP gaan in Brussel en Straatsburg gescheiden verder. EP-lid Peter van Dalen (CU) sluit zich aan bij de EVP, de fractie van Europese christendemocraten. Bert-Jan Ruissen (SGP) wordt lid van de ECR, de fractie van Europese conservatieven en hervormers.

Dat maakten de twee partijen woensdagavond bekend. Beide Europarlementariërs blijven in de nieuwe situatie wel „met elkaar samenwerken”, schrijven zij in een gezamenlijk persbericht.

CU en SGP waren de afgelopen twee periodes beide lid van de ECR-fractie. Volgens de CU is de ECR in die tijd dusdanig veranderd dat de partij vindt dat zij „niet meer geloofwaardig onderdeel van de ECR-fractie” kan zijn. Eén van de veranderingen is de toetreding van FVD.

De SGP daarentegen ziet geen doorslaggevende bezwaren om lid te zijn en te blijven van de ECR-fractie.

Beide partijen „hechten aan de onderlinge samenwerking”, zo schrijven zij in het persbericht, en zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een voor beide partijen acceptabel politiek onderkomen. In dat proces was het starten van een nieuwe fractie van partijen uit verschillende landen, waaronder de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, „nadrukkelijk een optie”, schrijven de twee. Toch is die optie „uiteindelijk niet kansrijk gebleken.”

Aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) waar onder meer het CDA in participeert is, voor de SGP „een brug te ver.” Volgens de SGP is er bij de EVP „onvoldoende ruimte om op een geloofwaardige manier een EU-kritisch geluid te laten horen.”

De CU sluit zich nu aan bij de EVP. Van Dalen: „Voor de CU is het allerbelangrijkste dat wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal geluid kunnen laten horen. Dat we een verhaal kunnen vertellen dat mensen niet verdeelt, maar verbindt. Een verhaal waarbij zorg voor de schepping hoog in het vaandel staat. Dat de Europese Unie niet versterkt of verzwakt, maar verandert. Ik ben ervan overtuigd dat de CU de ruimte heeft om dat vanuit de EVP ook te kunnen doen.”

De SGP blijft lid van de ECR. Bert-Jan Ruissen: „Binnen de ECR hebben we in de afgelopen tijd onze boodschap op een goede manier naar voren kunnen brengen. Die lijn zet ik graag voort. In de ECR heb ik alle ruimte voor een EU-kritisch en christelijk geluid en kan ik geloofwaardig opkomen voor mijn speerpunten, zoals Israël, landbouw en vervolgde christenen.”