Behandeling Franse patiënt in coma opnieuw gestaakt

De artsen van Vincent Lambert, een Franse patiënt die al meer dan tien jaar in coma ligt, hebben dinsdag de behandeling gestopt. Dat deden ze nadat het Franse Hof van Cassatie vrijdag definitief uitsprak dat Lambert mag sterven.

De leider van het medische team van het ziekenhuis in Reims heeft dat dinsdag aan alle familieleden van Lambert laten weten. Het lijkt het einde te zijn van een jarenlang juridisch steekspel over de vraag of de 42-jarige man mag sterven, waarbij familieleden recht tegenover elkaar staan.

De behandelde artsen adviseerden in 2013 de behandeling van Lambert stop te zetten, die op dat moment al vijf jaar in vegetatieve toestand verkeerde. In 2008 raakte Lambert bij een motorongeluk volledig verlamd. De artsen zagen geen kans meer op verbetering. Echtgenote Rachel Lambert schaarde zich achter het advies van het ziekenhuis en kreeg daarbij steun van de meeste broers en zussen van haar man. De ouders van Lambert verzetten zich echter met hand en tand. Zij weten zich gesteund door één van hun zoons én onder meer de Rooms-Katholieke Kerk, waar ze actief lid van zijn.

Geen stuk groente

De uitspraak van het Hof van Cassatie, vrijdag, was de 35e in de zaak. Het verwierp een arrest van het Hof van Beroep op 20 mei, dat de hervatting van de behandeling van Lambert sommeerde. Artsen hadden daags daarvoor de behandeling ook al beëindigd. Het Hof van Beroep stelde dat eerst een onderzoek naar Lamberts toestand afgewacht moest worden van het VN-comité voor de Rechten van Personen met een Handicap.

Voor de ouders van Lambert lijken de juridische mogelijkheden nu uitgeput. Ze lieten vrijdag echter weten de handschoen nog niet in de ring te gooien. Hun advocaat bezwoer dat de strijd nu op politiek niveau verder gevoerd zal worden. Moeder Viviane Lambert zocht maandag –opnieuw- steun bij de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. „Ik zeg onomwonden dat ze Vincent willen vermoorden”, zei ze maandag in Genève. „Dat is het juiste woord. Vincent is niet aan het einde van zijn leven.” En, doelend op zijn vegetatieve toestand: „Vincent is geen stuk groente.”

Ethische vragen

Medisch ethicus Bruno Saintôt, verbonden het jezuïtencollege Centre Sèvres in Parijs, merkte vorige week in de Franse krant La Croix op dat het besluit van het Hof van Cassatie weliswaar een einde maakt aan de juridische vragen, maar niet aan de ethische. „De Franse wet erkent, zoals het Hof van Cassatie opmerkte, het recht op leven niet als hoogste waarde. Is dat wenselijk?”, vroeg hij zich af.

De advocaat van de ouders, Jérôme Triomphe, had vrijdag al laten weten de verantwoordelijke arts voor de stopzetting van Lamberts behandeling voor de rechter te zullen brengen wegens moord.