Amerika op voorstel van Trump verenigd in gebed

In duizenden kerken in Amerika werd afgelopen zondag gehoor gegeven aan de oproep van president Trump een nationale biddag te houden vanwege de coronacrisis. Wel konden veel kerken de gebedsdienst niet met hun gemeenteleden in de eigen kerk houden Bijeenkomsten met meer dan honderd mensen werden in veel staten afgeraden. Maar online kan er veel.

Kort nadat de president vrijdag de nationale noodtoestand had uitgeroepen, deed hij het voorstel om zondag 15 maart een nationale biddag te houden. “We zijn een land dat door de geschiedenis heen onze ogen op God gericht hebben gehouden om bescherming en kracht in tijden zoals we die nu beleven.”

In zijn oproep voor een nationale dag van gebed zei Trump dat de Amerikanen niet moeten ophouden God te bidden om wijsheid, troost en kracht.” Daarbij vroeg hij speciale aandacht voor mensen die direct of indirect door het coronavirus zijn getroffen. “Laten we bidden of God Zijn helende handen wil leggen op de mensen van ons land.”

Trump haalde daarbij de tekst 1 Petrus 5 : 7 aan: “Werpt al u bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” Aan het slot van zijn oproep citeerde de president Lukas 1 : 37 : “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.”

Veel kerken in de VS hebben zondag aan deze oproep gehoor gegeven. Ze werd ook ondersteund door synodebesturen en kerkelijke leiders van tal van denominaties. De voorzitter van de Zuidelijke Baptisten, J.D. Greear, had al een dag eerder de 47.000 kerkelijke gemeenten van zijn kerkverband opgeroepen om zondag gebedsdiensten te houden in verband met de uitbraak van het coronavirus.

In zijn oproep aan de zestien miljoen kerkleden noemde Greear vier punten waarvoor gebeden moet worden: of God genadig wil zijn door de pandemie te stoppen, of Hij president Trump en alle regeringsleiders wijsheid wil geven, of alle mensen door deze pandemie zouden leren hun dagen te tellen zodat ze een wijs hart zouden bekomen en of zendelingen juist door deze ziektegolf meer gehoor zouden vinden bij mensen die nu op zoek zijn naar de zinvragen.

In een aantal staten in de VS was het zondag verboden om met meer dan honderd mensen bijeen te komen. Vandaar dat veel kerkelijke gemeenten gebedsdiensten online hielden. Trump zelf volgde vanuit zijn ambtswoning de gebedsdienst in de Free Chapel van Gainesville (Georgia) waarin ds. Jenrezen Franklin voorging. Hij kent deze voorganger persoonlijk omdat die lid is van de Evangelicale raad van adviseurs die geregeld in het Witte Huis bijeenkomt.

In Tampa (Florida) ontlokte het optreden van ds. Rodney Howard-Browne kritiek. Hij moedigde zondag bezoekers van zijn diensten aan om elkaar de hand te geven. Volgens Howard-Browne, die ook bekend staat als een uitgesproken klimaatscepticus, is het voor gelovigen ongevaarlijk om elkaar de broederhand te geven. Door andere predikanten is dit afgekeurd.

Televisieprediker Kenneth Copeland verklaarde zondag dat verschillende van de kijkers naar zijn kerkdienst waren genezen van coronavirus. Hij had mensen uitgenodigd om met hun vingers het beeldscherm aan te raken als hij bad voor hun genezing. Dat had volgens Copeland een positieve uitwerking.

De reguliere nationale biddag wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag in mei. In 1952 nam het Congres op aandringen van evangelist Billy Graham en hotelmagnaat Conrad Hilton een wet aan dat er een speciale biddag zou worden gehouden vanwege de dreiging van het communisme. Ruim veertig jaar later, in april 1995, deed president Clinton nog een oproep om een gemeenschappelijke gebedsdag te houden vanwege de nood van de tijden.