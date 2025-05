Von der Leyen: extra subsidies voor onderzoek en wetenschap

Verder wordt de steun aan beginnende wetenschappers uitgebreid, via hogere toelagen en langere contracten.

Von der Leyen wil dat tegen 2030 de EU-lidstaten 3 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) investeren in onderzoek en ontwikkeling.

De Commissie komt voor de zomer met meer „ambitieuze voorstellen” voor de financiering van onderzoek en innovatie, waarvoor in de nieuwe meerjarenbegroting geld moet worden vrijgemaakt. „Een investering in wetenschap is een investering in onze toekomst”, zei Von der Leyen in Parijs.

„We willen dat Europa voorop blijft lopen in fundamenteel onderzoek”, zei Von der Leyen. „We willen dat Europa een leider wordt in prioritaire technologieën, van AI tot kwantum, van ruimtevaart, halfgeleiders en micro-elektronica tot digitale gezondheid, genomica en biotechnologie.”

Daarom is het belangrijk dat wetenschappers, onderzoekers, academici en hoogopgeleide werknemers voor Europa kiezen, zei de politica die een aantal onderdelen uit het plan Choose Europe (Kies Europa) aanstipte.

Er komt een Europese innovatiewet die het makkelijker moet maken om baanbrekende uitvindingen sneller op de markt te brengen, kondigde ze aan. Europese startups en scaleups moeten makkelijker financiering krijgen.