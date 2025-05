AfD klaagt Duitse inlichtingendienst aan om extremisme-stempel

De inlichtingendienst noemde de AfD een bedreiging voor de democratie. Volgens de dienst hebben prominenten van de partij onder meer xenofobe en islamofobe uitlatingen gedaan.

De classificatie door de inlichtingendienst werd vrijdag bekendgemaakt en heeft in Duitsland het debat over een verbod op de AfD nieuw leven ingeblazen. De partij kreeg bij de vervroegde parlementsverkiezingen van 23 februari 20,8 procent van de stemmen en is nu de op een na grootste partij in de Bondsdag.

In een reactie op de classificatie spraken de partijleiders van „een zware klap voor de Duitse democratie”. Volgens Alice Weidel en Tino Chrupalla is sprake van een politiek gemotiveerde beslissing.