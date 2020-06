De acceptatie van homoseksualiteit neemt wereldwijd toe, al zijn er nog altijd grote verschillen tussen verschillende landen. In het algemeen geldt: hoe welvarender een land, hoe groter de acceptatie.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Amerikaanse Pew Research Center. Het instituut onderzocht de acceptatiegraad van homoseksualiteit in 34 landen.

Die blijkt enorm te variëren. In het algemeen staan inwoners van West-Europa en zowel Noord- als Zuid-Amerika het meest open staan tegenover homoseksualiteit. In Oost-Europa, Rusland, Oekraïne, het Midden-Oosten en Afrika is de acceptatie fors lager. In Aziatische landen is het beeld gemengd: in landen als Japan en op de Filipijnen is de acceptatiegraad vrij hoog, in Indonesië laag.

Pew concludeert dat de mate van acceptatie niet alleen samenhangt met het land of continent waar de respondenten wonen, maar ook met het welvaartspeil. Hoe welvarender het land is, hoe hoger de acceptatiegraad over het algemeen is.

Rol religie

Daarnaast speelt de mate van religiositeit een rol, ook binnen een land. Hoe vaker mensen zich als „sterk religieus betrokken” bestempelen, hoe minder ze geneigd zijn homoseksualiteit te accepteren. In Israël is de duidelijkste scheidslijn te zien tussen sterk religieus betrokken en weinig tot niet religieus betrokken burgers. Terwijl van de eerste categorie 22 procent homoseksualiteit accepteert, ligt dit percentage op 62 procent bij de tweede. In Nederland verhouden de beide categorieën zich met 79 tot 95. In landen als Bulgarije, Libanon en Mexico maakt het een stuk minder uit hoe sterk religieus betrokken de inwoners zijn: de acceptatiegraad is er sowieso laag.

In landen waar een goede vergelijking te maken valt tussen rooms-katholieke enerzijds en protestantse en evangelicale inwoners anderzijds, blijkt dat de eersten meer geneigd zijn homoseksualiteit te accepteren. Moslims blijken op hun beurt weer afwijzender dan christenen in het algemeen.

Andere factoren die de mate van acceptatie bepalen, zijn het opleidingsniveau en de leeftijd. Hoe hoger opgeleid en hoe jonger, hoe hoger de acceptatiegraad.

Toename

Ondanks alle verschillen is er over de gehele linie een stijging van de acceptatie van homoseksualiteit te zien. Pew concludeert dat op basis van vergelijkingen met eerdere onderzoeken. In een land als Kenia steeg de acceptatie tussen 2002 en 2019 bijvoorbeeld van 1 tot 14 procent, in India van 15 tot 37 procent, in de Verenigde Staten van 51 tot 72 procent en in Mexico van 54 tot 69 procent.

In enkele landen, zoals Rusland en Slowakije, is de acceptatiegraad juist opmerkelijk teruggelopen: van 22 naar 14 procent in Rusland en van 68 tot 44 procent in Slowakije.

De vraagstelling van Pew was open: moet homoseksualiteit geaccepteerd worden door de maatschappij? Respondenten kregen geen nadere instructies hoe ze die vraag precies moesten interpreteren.