Zorg voor een goed afweersysteem

Het nieuwe coronavirus komt snel dichterbij. Een specifieke behandeling tegen het virus is er tot dusver niet. Het afweersysteem moet het virus overwinnen. Daarom is het belangrijk goed voor je immuunsysteem te zorgen en de elementaire hygiënemaatregelen in acht te nemen. Enkele tips.

Het coronavirus veroorzaakt nagenoeg dezelfde ziekteverschijnselen als het griepvirus: vooral koorts, hoesten en kortademigheid. Verder nog algehele malaise en spierpijn. Soms hoofdpijn en een snotneus. De belangrijkste complicatie is een longontsteking, die in zeer ernstige gevallen kan leiden tot longfalen en sterfte.

„Griep piekt tijdens vitamine D-dip”

De WHO meldt op basis van gegevens van 44.000 geregistreerde patiënten dat 81 procent milde symptomen ontwikkelt; 14 procent krijgt ernstige ziekteverschijnselen; 5 procent wordt zeer ernstig ziek.

Hoe verspreidt het virus zich?

Via minuscule druppeltjes in de lucht door hoesten en niezen en via ontlasting. Ook via handcontact kan het virus zich verspreiden. Mensen zitten gemiddeld zo’n 25 keer per uur met hun vingers aan hun lippen of neus of wrijven in hun ogen. Dat zijn de poorten die het virus gebruikt om binnen te komen

Wat kun je doen om verspreiding of besmetting van het virus te voorkomen?

Door het naleven van de algemene hygiënemaatregelen. Gebruik papieren zakdoekjes als je zelf verkouden bent of grieperig en gooi deze na één keer weg. Hoest en nies in de plooi van je elleboog. Je kunt verder besluiten om mensen geen hand meer te geven bij een begroeting of kennismaking.

In het algemeen is het zeker verstandig om –als je je niet fit voelt– een bezoek aan een kwetsbare oudere, thuis of in een verpleeghuis, uit te stellen. Deze mensen en ook jongeren en ouderen met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker, lopen meer risico’s op complicaties en sterfte dan gezonde personen.

Was in ieder geval je handen na elk toiletbezoek en voor het eten. Het officiële advies luidt: veelvuldig handen wassen, minimaal twintig seconden. Je kunt ook een goede handdesinfectans aanschaffen. Een professioneel middel is Sterilium. Het is via de apotheek of internet te bestellen. Sterilium doodt –mits volgens de gebruiksaanwijzing aangewend– binnen dertig seconden virussen, bacteriën, schimmels en gisten. Een voordeel is dat het een terugvetter bevat voor de huid. Ook onderweg is het handig.

Kun je het afweersysteem optimaliseren?

Ja. Belangrijk zijn de drie r’s: rust, reinheid en regelmaat. Vermijd dus overmatige stress en oververmoeidheid en zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Minimaal dagelijks een halfuur. Zorg voor voldoende nachtrust: een volwassene heeft gemiddeld zeven tot acht uur slaap nodig. Vermijd overmatig alcoholgebruik en rook niet.

Gebruik, tenzij een arts het om een andere medische reden nodig acht, geen koortsverlagende middelen zoals paracetamol. Koorts is een verdedigingsmiddel van het afweersysteem. Een hogere lichaamstemperatuur remt de vermenigvuldiging van virussen.

Een evenwichtig samengesteld microbioom, de bacteriecultuur in de darm, is van belang voor een goed werkend afweersysteem. Gebruik daarom volwaardige, zo veel mogelijk onbewerkte voeding, geen vulling (snacks, gebak, snoep, zoet beleg, suikerhoudende frisdranken). Suikers verlagen de weerstand. Eet dagelijks fruit en verse groente, gebruik volle graan- en geen witmeelproducten. Deze laatste bevatten weinig vitamines en mineralen.

Van onder meer de vitamines C en D is bekend dat ze de weerstand verhogen. In laboratoriumstudies is de antivirale activiteit van vitamine C aangetoond tegen onder meer polio-, mazelen-, en griepvirussen. Vitamine C is tot 1000 mg per dag goed verdraagbaar. Daarboven kan het laxerend werken.

Uit een studie onder 19.000 Amerikanen bleek dat mensen met lage vitamine D-waarden een 40 procent hoger risico hebben op (complicaties van) luchtweginfecties dan deelnemers met hogere vitamine D-niveaus, ongeacht ras of leeftijd. Dat is relevant, want griep- en coronavirussen veroorzaken een luchtweginfectie. Juist in deze tijd van het jaar hebben mensen vaak lage vitamine D-niveaus door onvoldoende zonlicht, ook als je niet in een risicogroep zit. Volg de adviezen voor inname van vitamine D (zie voedingscentrum.nl).