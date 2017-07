Vroegere Raad van Toezicht: Ernstige zorgen over Reformatorische Omroep

De vorige raad van toezicht (rvt) van de Reformatorische Omroep uit in een vrijdag verstuurde brief scherpe kritiek op de huidige bestuurders van de omroep.

De voormalige rvt is „geschokt door het nieuws dat een groot aantal medewerkers van het ene op het andere moment ontslagen is bij de RO. Wij hebben daar geen begrip voor en betreuren dit ten zeerste”, meldt de brief, in bezit van deze krant.

Ds. J. Van Amstel was voorzitter en I. A. Kole was secretaris van die vorige rvt. Die droeg een maand geleden het stokje over aan een nieuwe rvt, later omgezet naar een bestuur. Dat heeft nu de leiding over de RO en bestaat uit W. J. Rijneveld, T. Schreurs en P. Boele. Woensdag werd een groep medewerkers per direct op non-actief gesteld. Het bestuur noemde als reden de slechte financiële situatie.

Reformatorische Omroep stelt personeelsleden op non-actief

De voormalige rvt stelt in de brief aan de bestuurders: „Tijdens de gesprekken die wij in april als toenmalige rvt met de huidige bestuurders voerden, is nadrukkelijk aan de orde geweest dat de veranderingen in het besturen geen gevolgen hebben voor het personeel. Wij begrijpen niet dat slechts enkele weken na deze overname deze rigoureuze stap tot het ontslaan van de medewerkers gezet is. We maken ons ernstig zorgen over de toekomst van de RO.

Deze onverwachte ontslaggolf is een enorme klap voor de trouwe donateurs, die de vertrouwde stemmen niet meer zullen horen en de medewerkers op de achtergrond niet meer zullen zien.”

Het is al langere tijd onrustig bij de Reformatorische Omroep. Zo vertrok in december vorig jaar Arjan Klein als directeur. De omroep sprak toen over een „verschil van inzicht over het beleid.”