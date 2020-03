Via de triagetent naar coronacentrum Urmond

In het Van der Valk-hotel in het Limburgse Urmond is dinsdag het coronacentrum van start gegaan. De locatie is te bereiken via een triagetent die voor het hotel is opgezet.

In het coronacentrum worden coronapatiënten opgenomen die „te goed voor het ziekenhuis zijn en te ziek om thuis te blijven”, zei de woordvoerder van het centrum eerder deze week. Het centrum is op initiatief van huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio ingericht als aanvulling op de bestaande zorg. Mochten de zorginstellingen in het vergrijsde Zuid-Limburg overvraagd raken, kunnen coronapatiënten daar worden binnengebracht.