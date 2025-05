Van Weel vindt dat politie goed handelde na rookbom op podium

Justitieminister David van Weel (VVD) vindt dat de politie „adequaat” heeft gehandeld nadat iemand in Wageningen maandag een rookbom op het podium had gegooid naar premier Dick Schoof en de Poolse minister-president Donald Tusk. De minister weet niet of de dader al is opgepakt door de politie. „Ik heb daar in ieder geval nog geen berichten over ontvangen”, zei Van Weel in het WNL-programma Goedemorgen Nederland.