Rob Oudkerk en Ronald Plasterk genomineerd voor Fortuynprijs

Dat heeft jurylid en JA21-voorman Joost Eerdmans dinsdag bekendgemaakt op de 23ste sterfdag van de naamgever van de prijs, politicus Pim Fortuyn. De prijs is bedoeld voor „een strijder voor het vrije woord, een onafhankelijke geest die heldere taal bezigt en taboedoorbrekend is”, zegt de organisatie achter de prijs.

Oudkerk staat bekend om „zijn onverbloemde taalgebruik en zijn vermogen om ongemakkelijke waarheden te benoemen”, stelt de jury. Zo verweet hij de PvdA recentelijk anti-Israël te zijn en niet genoeg stelling te nemen tegen antisemitisme, waardoor Joden zich in de partij niet meer veilig zouden voelen. Hij is ook fel tegen een fusie van de PvdA met GroenLinks.

Volgens de jury maakt Plasterk kans op de prijs omdat hij in zijn column in De Telegraaf zijn „scherpe pen regelmatig gebruikt om tegen heilige huisjes ter linkerzijde van het politieke spectrum aan te schoppen, inclusief zijn eigen PvdA”. Plasterk was door PVV-leider Wilders benaderd om premier te worden van het huidige kabinet, maar zag er om verschillende redenen vanaf.

Podcastmaker en Telegraaf-columnist Zwagerman schrijft kritische stukken over het kabinetsbeleid. Op haar website geeft ze ruimte aan „meningen en duidingen die dwars door het nieuws heen gaan” en draagt zo bij aan de „noodzakelijke pluriformiteit van het publieke debat in Nederland”, aldus de jury.

Schrijver Shahbazi ontvluchtte in 1983 het streng-islamitische Iran, waar hij als jonge man was gearresteerd en gemarteld door de latere president van Iran, Ebrahim Raisi. Hij „strijdt zowel tegen antisemitisme als tegen de islamitische intolerantie” en waarschuwt voor de „islamisering van Nederland”.

De Pim Fortuyn Prijs, die bestaat uit een wisselbokaal, wordt 21 mei uitgereikt in perscentrum Nieuwspoort. De jury bestaat uit voorzitter Simon Fortuyn, hoogleraar en publicist Afshin Ellian, psychiater en columnist Esther van Fenema en Joost Eerdmans. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door schrijver/columnist Natascha van Weezel.