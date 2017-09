Vakantiepark Oldebroek wordt woonwijk

Na jaren strijd tegen illegale bewoning van vakantiehuizen komt er op de Veluwe nu een omslag. In Oldebroek wordt binnenkort een vakantiepark tot woonwijk omgevormd.

Dreigbrieven waren in januari 2004 de aanleiding voor het beveiligen van de wethouder van Ruimtelijke Ordening van Harderwijk. De politie legde direct een verband met de ruim 157 permanente bewoners van recreatiewoningen die onder bedreiging met een dwangsom voor eind die maand moesten aantonen dat ze gingen verhuizen.

Controleurs gingen herhaaldelijk de parken af om te spieken of de gebruikers er permanent woonden. Harderwijk was hierin niet uniek: overal, en vooral op de Veluwe, werd er volop gestreden tegen het bewonen van recreatie-eenheden. „Er is veel energie in gestopt, tot rechtszaken aan toe, maar nu is er een omslag”, zegt de Oldebroekse wethouder H. Westerbroek (SGP). Hij kan het weten: in de jaren 2003-2010 had hij als wethouder in Nunspeet nagenoeg dezelfde portefeuille. „Alleen handhaven, dat noem ik geen sociale oplossing.”

Mulligen in de gemeente Oldebroek is de eerste in mogelijk een reeks bungalowparken op de Noord-Veluwe waar binnenkort permanent gewoond mag worden. Het park wordt een woonwijk, maar wel een met strenge regels. De woningen mogen, inclusief aanbouw, niet groter zijn dan 75 vierkante meter. Bovendien moeten de bewoners van de 23 woningen waarover het gaat een bijdrage storten in een fonds. „Dat is maximaal 25.000 euro per woning. Daarmee verrekenen we de waardestijging. En dat fonds gebruiken we om andere recreatieve functies in onze gemeente te versterken.” Die ”vereveningsbijdrage” is een antwoord op het verwijt dat de gemeente nu iets illegaals ‘beloont’.

Oldebroek doet met zeven gemeenten op de Noord-Veluwe mee in het project Vitale Vakantieparken. Uit een inventarisatie blijkt dat van de 280 parken in deze gemeenten slechts een kwart een gezond toekomstperspectief heeft. Tien tot 15 procent is noodlijdend en krijgt een nieuwe bestemming, zoals een woonwijk, of wordt gesaneerd.

In Harderwijk, de gemeente die in 2004 misschien wel vooropliep in de strijd, lopen momenteel geen procedures meer tegen het illegaal wonen. Ongeveer de helft van alle recreatiewoningen in Harderwijk wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bedoeld; één park wordt zelfs geheel verhuurd aan buitenlandse werknemers. Op drie van de vijf bungalowparken wordt op grote schaal permanent gewoond. In Oldebroek is het probleem kleiner. Daar worden 23 vakantiehuizen een reguliere woning, in Harderwijk mogelijk 368.

De harde aanpak is echter niet geheel verdwenen. In januari 2014 werd bungalowpark De Kern in Putten door de politie hermetisch afgesloten. Er bleken 153 mensen illegaal te wonen. Het was de eerste inval in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Ook Oldebroek heeft twee vakantieparken waar streng gehandhaafd wordt. Op een derde vakantiepark, Heidehoek, gebeurt dat juist niet. De eigenaar daarvan kwam zelf met een plan om zijn park ‘in leven’ te houden. Hier mogen maximaal 150 arbeidsmigranten gehuisvest zijn.

De bewoners van park Mulligen zijn blij dat ze de eersten zijn die straks eindelijk af zijn van de „illegale status.” „Ik woon hier al sinds 2003. Het werd oogluikend toegestaan”, zegt Edwin Scheffer, secretaris van de Belangen Vereniging Mulligen.