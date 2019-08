„Urk beter af met extra ambulance”

Het veiligheidsgevoel in Urk moet zwaar meewegen bij de evaluatie of de extra ambulance kan blijven.

Dat antwoordde toekomstverkenner Bas Leerink dinsdag in Lelystad op vragen van het Urker CU-raadslid Visser. Provinciale Staten en de gemeenteraden van Flevoland bespraken de toekomst van de zorg na het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad.

Leerink lichtte een rapport toe dat hij in opdracht van minister Bruins (Zorg) schreef naar aanleiding van het faillissement van dit ziekenhuis.

Helemaal gerustgesteld is de Urker politiek nog niet. Met name als het gaat om de acute verloskunde blijft de situatie voor Urk in haar ogen zorgelijk. Terwijl de vissersplaats het hoogste geboortecijfer van Nederland heeft, is de zorg volgens deskundigen ”sub standard”, oftewel onder de maat.

Als maatregel werd de ambulancepost in Urk tijdelijk een hoofdpost, en dat moet volgens de fracties in Urk permanent worden.