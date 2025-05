Man aangehouden voor verkrachting in Bodegraven in 1990

De politie heeft woensdag een 58-jarige man uit Altena (Noord-Brabant) aangehouden voor de verkrachting van een minderjarig meisje in Bodegraven in 1990. Dat gebeurde na een mogelijke match met een DNA-spoor uit een zaak uit 2003 in een databank in het Verenigd Koninkrijk, meldt het Openbaar Ministerie zaterdag.