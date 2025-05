Dassen wil Verenigd Koninkrijk terug in Europese Unie

Gezien de huidige geopolitieke situatie, vindt Dassen dat het tijd is dat de Britten „terugkeren naar huis. En dat huis staat in Europa.” Onder de huidige premier Keir Starmer ziet de Volt-leider dat de Britten toenadering zoeken tot Europa. „En dat is logisch, het VK is een van de militair sterkste landen van Europa.” Hij wijst erop dat naast Frankrijk het VK het enige land is met kernwapens.

Maandag vindt de EU-VK-top plaats in Londen. Deze bijeenkomst wordt gezien als een belangrijk moment voor het herstel van de relaties tussen de Britten en de EU na de Brexit. De fractievoorzitter van Volt beschouwt die top al hèt moment om over terugkeer van het VK te spreken.