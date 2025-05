Rioolprobleem opgelost, Deventer mag wc weer doorspoelen

Bij werkzaamheden kwam vrijdag beton in de pijpleiding terecht, wat tot een ernstige verstopping leidde. Bewoners en ondernemers in de wijken Colmschate-Zuid en Kloosterlanden kregen het dringende verzoek om zo min mogelijk water te gebruiken. De ruim 9000 getroffenen kregen onder meer het advies om het toilet zo min mogelijk door te spoelen.

„We realiseren ons opeens dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat we ‘even’ de wc doorspoelen of ‘nu nog even snel’ de vaatwasser aanzetten. Ik ben blij dat technische experts ons uitstekend hebben geholpen om dit ongemak te verhelpen. Zelfs midden in de afgelopen nacht zijn ze met man en macht bezig geweest”, zegt burgemeester Ron König. Volgens de burgemeester laat de gemeente onderzoeken hoe het incident kon gebeuren.